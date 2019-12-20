РИАМО - 20 дек. Сейчас в Москве ведутся строительные работы по 215 объектам в рамках программы реновации, в новые квартиры уже заселились более 12 тысяч жителей столицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Мы набрали хороший темп к концу года. В настоящее время по программе реновации работы ведутся по 215 объектам: уже строится 145 домов, и 70 – проектируется», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что 49 новостроек уже ввели в эксплуатацию, в 45 из этих домов ведется переселение жителей по программе реновации. Более 12 тысяч участников уже переехали в новые квартиры.

В Москве на данный момент подобрана 431 стартовая площадка во всех округах столицы для строительства домов по программе реновации объемом более 6,7 миллиона квадратных метров.

«Эти площадки позволят полностью реализовать первую волну переселения», - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.