РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Профессии будущего обсудили в подмосковных Люберцах в рамках областного молодежного форума «Я-предприниматель», для школьников провели бизнес-тренинги, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в подмосковных Люберцах прошел областной форум для молодежи «Я – предприниматель». В нем приняли участие свыше 350 школьников.

«Молодые ребята всегда теряются, когда надо выбрать профессию. Выбрать раз и навсегда какую-то профессию, исходя из того, как развивается этот мир, невозможно. Кроме того, сейчас высокая конкуренция, устоять и выжить крайне сложно. Чтобы быть успешным, нужны знания, гибкий разум, взвешенность», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он пожелал подросткам найти свое призвание в жизни и стать успешными.

В рамках форума подросткам рассказали о востребованных в будущем профессиях. В частности, популярными станут программисты, IT-врачи и другие профессии, связанные с использованием компьютерных технологий.

Кроме того, для школьников выступили бизнес-тренеры. Они рассказали о том, как развить свою идею в проект и продвинуть его.