РИАМО – 20 дек. При покупке красной игры прежде всего нужно обратить внимание на маркировку и состояние упаковки, рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

Она подчеркнула, что при покупке продукта в жестяной банке, нужно внимательно эту банку осмотреть на наличие повреждений и вздутий.

«Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке. Также надо смотреть на место ее изготовления. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой», — сообщила Петроченкова в эфире радио Sputnik.

Есть продукты из вздувшейся банки нельзя, это может привести к отравлению. Лучше покупать стеклянной таре или на развес. К тому же, так ее можно рассмотреть до покупки.

«Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам», — отметила эксперт.

Также она добавила, что заморозка не повлияет на качество продукта, но только если ее сделали один раз.