РИАМО - 20 дек. В Подмосковье и Москве на ночь 21 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности объявили в Московском регионе с 00:00 до 09:00 21 декабря. С 09:00 до 21:00 21 декабря оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также в Костромской, Ивановской и Владимирской областях.

В ночь на 21 декабря в Московском регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами образуется туман. Температура составит минус 2 – 0 градусов.