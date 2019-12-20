РИАМО - 20 дек. Ограничения в праве выехать за границу получили 33,5 тысячи жителей Подмосковья, имеющих долги по алиментам, порядка 3,5 тысяч должников были ограничены в управлении транспортным средством, сообщил в пятницу на пресс-конференции в РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Московской области Николай Коновалов.

«Всего за 2019 год мы взыскали в пользу детей, нуждающихся в алиментах, более 2,5 миллиарда рублей. Имущество 3,5 тысячи должников было арестовано. Более 33,5 тысячи должников были ограничены в выезде за пределы Российской Федерации», - сказал Коновалов.

Он добавил, что порядка 3,5 тысяч должников были ограничены в управлении транспортным средством. Почти 6 тысяч человек привлекли к административной ответственности. Более 1,1 тысячи должников привлекли к уголовной ответственности. Из них 40 человек получили наказания, связанные с лишением свободы.

В 2019 году в управлении ФССП России по региону находилось на исполнении порядка 51,5 тысячи судебных решений о взыскании алиментов. 23 тысячи из них исполнены, 28,5 тысячи продолжают принудительно исполняться.

«В результате нашей работы количество должников, не приступивших к оплате алиментов, сократилось на 500 лиц. Это мы считаем нашим главным результатом работы в этом направлении», - заключил Коновалов.