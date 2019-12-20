РИАМО - 20 дек. С начала текущего года доноры Реутова сдали свыше 140 литров крови, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«С начала года в ходе проведения Дней донора в Реутове их участниками стали 313 человек, которые сдали 140,85 литра крови. Донорская кровь и ее компоненты поступили в медицинские организации Московской области, в том числе в перинатальные центры», – говорится в сообщении.

Перед допуском в донорское кресло все участники акции прошли экспресс-обследование и анкетирование. Чтобы подкрепить силы доноров работники пищеблока приготовили для доноров сдобную выпечку и чай. Доноры проходили процедуру в специальном кресле. За 5-7 минут каждый из них сдал до 450 миллилитров крови.

Благодаря современному медицинскому оборудованию и высококачественным расходным материалам, предоставленным сотрудниками Московской областной станции переливания крови, все доноры прошли процедуру быстро, безболезненно и безопасно.

Донорская кровь необходима для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, новорожденным с различными патологиями, а также больным онкологией.