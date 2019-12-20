РИАМО - 20 дек. В Коммунарке построили инновационную школу, зданию в составе жилого комплекса «Новая звезда» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, вскоре новая школа начнет работу, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Новая школа, расположенная на Бачуринской улице, имеет четыре этажа и площадь 24 тысячи квадратных метров. Она сможет вместить 1,1 тысячи учеников, построена на средства инвестора концерна «Крост».

«В основу строительства новой школы положен передовой опыт создания современных образовательных пространств, при проектировании архитекторы учитывали и применяли самые современные мировые образовательные стандарты и нормативы», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Рассчитано, что на каждого ученика приходится 22 квадратных метра, это выше принятых нормативов. 40% площади школы занимают учебные классы, 30% - инфраструктура, еще 30% - функциональные рекреационные площади.

Пятова добавила, что новый подход к планировке пространства вместе с надежными строительными технологиями позволяет выводить социальные городские объекты на новый уровень.

Образовательный объект передадут городу вместе с материально-технической базой. Он станет доступен для всех жителей Коммунарки.