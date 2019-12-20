РИАМО – 20 дек. Еду из McDonald’s будут доставлять в столичные отделения Сбербанка в рамках совместного проекта кредитной организации, компании «Макдоналдс Россия» и Delivery Club, сообщает РБК.

«В отделениях будут установлены тачпады для заказа блюд, кофе-корнеры McCafe Express, а также барные зоны, где можно поесть. Первая совместная точка Сбербанка и McDonald’s откроется в первой половине 2020 года у метро «Новослободская» в Москве», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, сеть отделений банка является конкурентным преимуществом Сбербанка, но поток клиентов снижается, так как банковские операции совершают онлайн. В течение нескольких лет поток клиентов в отделения может сократиться на треть, и это общая тенденция. Поэтому банкам нужно привлекать клиентов чем-то еще.

Ведяхин отметил, что в Сбербанке почти нет очередей, и этот проект создан для удобства клиентов, так как не все любят доставку домой.

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