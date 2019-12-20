РИАМО - 20 дек. Недобросовестные плательщики алиментов в Подмосковье должны своим детям свыше 6 миллиардов рублей, средняя сумма долга составляет 180 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции в РИАМО в пятницу руководитель управления ФССП по Московской области Николай Коновалов.

«Общая сумма взысканий (по алиментам) превышает 6 миллиардов рублей по тем принятым решениям, которые у нас находятся на исполнении», - сказал Коновалов.

По его словам, средняя сумма долга по алиментам в регионе составляет 180 тысяч рублей.

«Это достаточно большая сумма, но необходимо учитывать, что у нас есть такие судебные решения, по которым за много лет должник ни разу не выплатил. Он отбывает наказание в местах лишения свободы, все это время долг на него насчитывается. По таким производствам долги превышают миллионы», - пояснил Коновалов.

Он добавил, что чаще всего должниками по алиментам становятся мужчины в возрасте 30-39 лет, не имеющие постоянного заработка. Большинство из них уклоняются от уплаты алиментов систематически и пытаются скрыть свое имущество.

Самой проблемной категорией Коновалов назвал должников, ведущих маргинальный образ жизни. Доля женщин, уклоняющихся от уплаты алиментов, составляет не более 7%.