РИАМО - 20 дек. В подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холл» началась губернаторская елка, на которую пригласили детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, воспитанников государственных учреждений социального обслуживания Московской области, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Праздничное мероприятие началось с обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Каждый год мы встречаемся здесь в этом прекрасном, очень гостеприимном зале для того, чтобы собрать всех детей Подмосковья, чтобы встретить Новый год, чтобы пожелать друг другу здоровья, благополучия, чтобы самые смелые мечты у каждого из нас сбывались. Хочется пожелать вам, вашим родителям, воспитателям, чтобы все задуманное у вас обязательно получилось. С наступающим вас Новым годом», - сказал Воробьев.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская добавила, что на губернаторскую елку в «Крокус Сити Холл» приглашены 6 тысяч детей со всей территории Московской области.

«Будет показано представление «День рождения Деда Мороза», которое, мы надеемся, детям очень понравится», - уточнила Фаевская.

Она отметила, что детям также подарят сладкие новогодние подарки.

18 декабря в доме правительства Московской области прошла первая губернаторская елка, на которую пригласили более 1,5 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, достигших в этом году значительных успехов в учебе, спорте и творчестве. Для приглашенных показали новогоднюю музыкальную сказку «Морозко» от Московского областного театра юного зрителя.