РИАМО - 20 дек. Большинство жителей Троицка проголосовали за размещение станции метро на Октябрьском проспекте, сроки строительства станции постараются максимально сократить, а прилегающую территорию озеленят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что вопрос размещения станции не является таким простым.

«С точки зрения доступности лучшим выбором является Октябрьский проспект. В этом случае максимальное количество жителей Троицка получат метро в шаговой доступности или, по крайней мере, в двух-трех остановках от дома. Но у размещения конечной станции на Октябрьском проспекте есть и серьезные недостатки», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр подчеркнул, что жителям не нравится, когда под окнами домов несколько лет продолжается стройка. После открытия метро прилегающие улицы и дворы могут превратиться в стихийную парковку.

Москвичи приняли участие в электронном голосовании по выбору места для конечной станции Коммунарской линии: они выбирали между размещением станции на Октябрьском проспекте напротив дома 12, строение 47, или на 38-м километре Калужского шоссе на въезде в Троицк. Для голосования была использована платформа, предназначенная для электронных выборов в органы власти. В голосовании могли принять участие жители от 16 лет.

«Для участия в голосовании зарегистрировались 4696 жителей Троицка. Получили электронный бюллетень 4522 человека. Фактически проголосовали 4489 человек. <…> Самыми активными избирателями оказались как раз подростки, а также работающие люди в возрасте 36-43 лет, для которых появление метро изменит качество жизни», — рассказал Собянин.

Он отметил, что в голосовании приняли участие 2812 женщин и 1884 мужчины. Наибольшая активность при голосовании, как и на выборах в Мосгордуму, пришлась на первые 3-4 часа электронного голосования.

Мэр напомнил, что за станцию на 38-м километре Калужского шоссе голоса отдали 42,7% участников, за станцию на Октябрьском проспекте – 57,3%. Будет реализовано решение большинства, но опасения меньшинства тоже учтут.

«Поэтому сделаем все необходимое, чтобы максимально сократить сроки строительства станции метро. А после его окончания – восстановим нарушенное благоустройство и озеленим прилегающую территорию», — добавил градоначальник.

Он уточнил, что транспортно-пересадочного узла и перехватывающих парковок у новой станции метро не будет. Во дворах установят шлагбаумы, на прилегающих улицах ликвидируют незаконные парковки.

По словам Собянина, перехватывающие парковки появятся у станции «Ватутинки (38-й километр)» и других станций на Калужском шоссе.