РИАМО - 20 дек. Транспортно-пересадочный узел «Рязанская», который появится на юго-востоке столицы, станет самым крупным в Европе по пассажиропотоку, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«ТПУ «Рязанская» станет самым крупным в Европе по пассажиропотоку. В часы пик он будет принимать порядка 90 тысяч человек. ТПУ объединит две ветки метро - Большую кольцевую и Некрасовскую, а также Московское центральное кольцо, линию Московских центральных диаметров и маршруты автобусов», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На ТПУ также появятся зоны транзита и отдыха. В подземном терминале построят единый распределительный зал с билетными кассами, залом ожидания и пассажирским терминалом. Также там сделают ландшафтный парк и офисный центр.

Кроме ТПУ «Рязанская», на Некрасовской линии намерены построить еще четыре узла — «Юго-Восточная», «Улица Дмитриевского», «Лермонтовский проспект» и «Некрасовка».