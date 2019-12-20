РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. Воспитанникам детского сада №26 в Красногорске рассказали о работе кинологов в полиции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Красногорск провели акцию «Моя профессия – кинолог» в детском саду №26. Цель мероприятия – знакомство детей с профессией полицейского-кинолога и работой служебных собак», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы кинологической службы УМВД познакомили воспитанников детского сада с полицейскими собаками и рассказали, как готовят собак к несению службы, о породах служебных собак, условиях их содержания и секретах дрессировки.

«Полицейские показали ребятам команды, которые могут выполнять собаки, и обратили внимание детей на то, что их питомцы не только по-разному обучаются, но и работают каждый в своем направлении», - добавляется в материале.

В завершение встречи дети сфотографировались с кинологами и служебными собаками на память о встрече.