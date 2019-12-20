РИАМО - 20 дек. Пожарные ликвидировали возгорание на подземной парковке под жилым домом в столичном Северном Чертанове, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москве.

В минувший четверг, 19 декабря, в 22:46 спасателям сообщили о пожаре в микрорайоне Северное Чертаново, корпус 402, где происходило загорание в одном из боксов на подземной парковке под 14-этажным жилым домом.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из зоны горения было эвакуировано пять газовых баллонов. Принятыми мерами в 23:55 пожар был локализован, а в 23:57 – ликвидирован», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.