РИАМО - 20 дек. Рейтинг лучших 100 игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге опубликовало издание ESPN, третье место занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сообщает Газета.ru.

«На первом месте - форвард «Питтсбург Пингвинс» канадец Сидни Кросби», - говорится в материале.

Второе место занял игрок из Канады, нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. Овечкин оказался на третьем месте в списке лучших игроков.

Некоторые российские игроки тоже оказались в рейтинге – хоккеист из «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин, Павел Дацюк из

«Детройт Ред Вингс» и нападающий из команды «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Недавно стало известно, что Малкин занимает четвертую ступень среди российских игроков по количеству очков в НХЛ.