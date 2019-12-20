РИАМО - 20 дек. Подмосковным аграриям за 2019 год выделили более 190 миллионов рублей на покупку сельскохозяйственной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В этом году субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники увеличены на 63,7 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день из бюджета Московской области выделено 193,1 миллиона рублей, они полностью освоены. В прошлом году сумма поддержки на приобретение сельхозтехники составила 129,4 миллиона рублей», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что в основном это отечественная конкурентоспособная техника, которая не уступает иностранным аналогам, а иногда и превосходит по своим техническим характеристикам. Также она более дешевая в обслуживании.

«На выделенные деньги аграрии региона закупили в этом году 923 единицы сельхозтехники. В частности, приобретено 128 тракторов, 55 комбайнов и 704 единицы других агрегатов. В 2018 году было приобретено на 30 единиц машин меньше», - отметил Разин.

По его словам, регион находится в числе лидеров в стране по многим отраслям сельского хозяйства в том числе благодаря современной сельхозтехнике.