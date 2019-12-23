В последнюю неделю декабря в супермаркетах ажиотаж - с полок сметаются деликатесы, сладости и алкоголь. Но чтобы праздничное застолье не оказалось испорченным, смотреть нужно не только на ценник, но и на этикетку. И дело не только в сроке годности продуктов. В канун Нового года РИАМО узнало, какие продукты рекомендуют к покупке эксперты, а какие лучше не брать.

Икра лососевая

Какой новогодний стол без красной икры! Некоторые предпочитают брать ее впрок, сразу несколько банок: чтобы хватило на Рождество и Масленицу. И тем обидней в пылу предновогодней гонки купить подделку.

Эксперты Роскачества отмечают, что современный российский рынок икры лососевых рыб является очень проблемным. Так, из 29 популярных на российском рынке торговых марок, отобранных для веерного исследования, 10 имели нарушения по микробиологическим показателям. Также производители грешили некорректной маркировкой, повышенным содержанием джуса в продукте и использованием запрещенного вещества уротропина.

По результатам веерного исследования Роскачеством были выявлены:

- бактерии кишечной палочки: торговые знаки «Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life;

- повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ): торговые знаки «Каждый день», «Красное золото», «Купец», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С»;

- дрожжи: торговые знаки «Камчатское море», «Макаров», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С»;

- золотистый стафилококк: торговые знаки «Камчатское море», «Красное золото» и «Обкомовская»;

- уротропин: торговый знак «Купец».

Ни в одном из образцов не было найдено тяжелых металлов, гельминтов, следов антибиотиков тетрациклиновой группы, групп сульфаниламидов и хинолонов, а также левомицетина.

В икорные лидеры, по данным Роскачества, вышла продукция под марками «Тунайча», Globus и «Очень».

Все они набрали по полновесной пятерке. Причем «Тунайча» была награждена российским «Знаком качества». В ее составе практически нет джуса – бесполезной жидкости лопнувших икринок (менее 1% от массы нетто).

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Шпроты в масле

Неотъемлемая часть праздничного стола – канапе со шпротами. Долгое время считалось, что только балтийские шпроты настоящие, а значит, лучшие, однако эксперты Роскачества доказали, что это миф.

В рамках веерного исследования официального оператора российского «Знака качества» была изучена продукция 20 торговых марок шпрот в масле по 35 параметрам качества и безопасности. В испытаниях участвовали наиболее популярные у россиян марки.

Только две марки получили твердую пятерку: шпроты в масле из балтийской кильки под торговым знаком «Рыбное меню» и шпроты в масле из балтийской кильки «Знак качества» от производителя ООО «Велрыбпром».

Обе марки по результатам лабораторных испытаний не только соответствовали обязательным требованиям законодательства, но и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества. В составе продуктов не обнаружено опасных токсичных веществ и патогенных микроорганизмов.

А вот шпроты «Русский рыбный мир», напротив, оказались в самом хвосте рейтинга – они не набрали суммарно даже одного балла. В проверенном образце массовая доля рыбы и масла не соответствовала заявленной на упаковке, а содержание отстоя в масле шпрот превысило нормы, установленные ГОСТом. Тем не менее, товар был признан безопасным: ни токсичных веществ, ни патогенных микроорганизмов в его составе не обнаружено.

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Игристое вино

Анализ игристого вина на российском рынке провел портал «Росконтроль». В лидеры из российских производителей вырвались три марки, набравшие по 66 баллов: белое полусладкое «Наследие мастера. Левъ Голицынъ», белое полусладкое «Абрау-Дюрсо» и игристое вино «Надежда».

«Наследие мастера. Левъ Голицынъ» получил очень высокую дегустационную оценку - 85 баллов. «Абрау-Дюрсо» дегустаторы отнесли к вину хорошего качества и дали ему высокую оценку - 77 баллов.

Тем временем в черный список «Росконтроля» попало сразу четыре отечественные марки новогоднего напитка. Не рекомендуется к покупке игристое вино «Советское шампанское» белое брют от изготовителя ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка». Как отмечают эксперты, оно не соответствует наименованию и указанному в маркировке составу. В напитке присутствует добавленный диоксид углерода. Вино имеет нечистый, разлаженный аромат и вкус с посторонним «мышиным» тоном. Эту марку «Росконтроль» признал фальсификатом.

Выявлено несоответствие по органолептическим показателям - окисленности во вкусе тона у игристого вина «Легенда Крыма» 2013 года выпуска. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о низком качестве сырья или нарушении технологии производства.

Игристое вино «Российское шампанское» 2013 года выпуска и игристое вино Abrau, 2013, также не соответствуют ГОСТ Р 51158-2009 по органолептическим показателям качества.

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Сервелат

Именно эту варено-копченую колбасу часто выбирают для праздничного стола. Роскачество проверило 28 торговых марок. Заветной пятерки не набрал ни один продукт, но максимально приблизились к ней три торговых знака.

Сервелат «Ближние Горки» от ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» набрал 4.860 баллов в общем рейтинге. Товар признан высококачественным, абсолютно безопасным. В нем не обнаружено гормонов, антибиотиков, инсектицидов, тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов в опасном для здоровья количестве. Также в сервелате не нашли консервантов, стабилизаторов и красителей. Этот сервелат натурального копчения.

Чуть меньше - 4.800 баллов набрал сервелат под торговым знаком «Ремит». По результатам технического аудита предприятия, включая определение уровня локализации, данный товар подтвердил свое высокое качество и был награжден российским «Знаком качества».

Замыкает тройку лидеров сервелат «Велком». Средняя органолептическая оценка у него ниже установленной стандартом Роскачества.

В аутсайдеры выбились пять марок продукта: в них были обнаружены антибиотики в количестве выше уровня, допустимого требованиями технического регламента Таможенного союза. Так, метронидазол был найден в сервелате «Стародворские колбасы» и «Черкизовский», окситетрациклин – «Дмитрогорский», фурацилин – «Йола агрохолдинг».

В сервелате «Великолукский мясокомбинат» обнаружены левомицетин, доксициклин и хлортетрациклин.

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Торты

Популярное лакомство проверил портал «Росконтроль». Наивысшие баллы по оценке экспертов получили две марки.

Торт вафельный «Причуда» от ООО «Мон`дэлис Русь» набрал 65 баллов. Он признан качественным и безопасным продуктом, покрытым натуральным шоколадом.

Чуть меньше - 62 балла набрал торт «Наполеон» от ТЗ «У Палыча». Он имеет хорошие органолептические свойства. Крем выработан с использованием молочного компонента.

Не рекомендован к покупке «Росконтролем» торт с тем же названием от «Фили Бейкер»: этот «Наполеон» не соответствует требованиям безопасности. В изделии обнаружены дрожжи и бактерии группы кишечной палочки. Зафиксирован подсластитель сахарин, не указанный в составе и не предусмотренный для данного вида продукции. В составе крема образца не зафиксировано присутствия молочного жира.

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