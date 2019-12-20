РИАМО - 20 дек. В Клину 21 декабря состоится XX зимний новогодний карнавал, который посетит главный Дед Мороз России, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Сам карнавал пройдет в рамках проекта «12 месяцев - 12 фестивалей», а визит Деда Мороза организуют в рамках программы «Зима в Подмосковье».

«Каждый год в декабре сказка приезжает в Клин из Великого Устюга. В этот день город погружается в особую атмосферу добра и веселья. И самым ярким событием этого дня, по традиции, станет зимний новогодний уличный карнавал. Клин остается единственным городом в Подмосковье, да и одним из немногих в стране, где зимой, перед самым Новым годом, костюмированный парад выходит на улицы», - говорится в сообщении.

Карнавал уже стал традиционным для Клина. Более 30 команд-участников пройдут по улицам города в красочных костюмах вместе с Дедом Морозом. Конечная точка шествия — парк «Сестрорецкий», где проходит награждение участников и победителей. Там же организуют предновогоднюю программу.

В этом году жителей и гостей Клина приедет поздравить не только главный российский Дед Мороз, но и его внучка Снегурочка из старинной Костромы, а также сказочная Василиса Премудрая из города Ярославля.