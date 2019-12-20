РИАМО – 20 дек. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, по которым могут быть ужесточены требования к производству и обороту пива, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво, говорится в пояснительной записке. С их участием выявлена схема – 22,5 миллиона дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот», - говорится в сообщении.

От подобных схем и из-за недополученных акцизов региональные бюджеты потеряли порядка 5 миллиарда рублей. Только в прошлом году Росалкогольрегулирование (РАР) провело 690 проверок, а число нарушений выросло почти на треть. До сих пор фирмы-однодневки остаются серьезной проблемой для данной сферы рынка.

Гильмутдинов же предложил расширить область применения системы ЕГАИС для пива на розничную продажу и общепит, якобы это должно упростить учет — на сегодняшний день система отслеживает пиво только до точки продаж.

Кроме этого, законотворец указал на возможность устанавливать счетчики размеров производства большему количеству пивоваров. Согласно его инициативе, их должны будут поставить производители, выпускающие от 100 тысяч дал пива в год. Для сравнения, сейчас их ставят те, кто производит больше 300 тысяч дал.

В общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» подсчитали, что поставить новое оборудование придется 60 небольшим производителям. В организации выступила против этого.

«Создаются дополнительные барьеры, хотя сейчас правительство, наоборот, снижает обязательные требования к бизнесу, удивляется представитель организации», - отмечается в сообщении.

Также Гильмутдинов предложил создать реестр пивоваров.

С некоторыми положениями законопроекта представители рынка согласно, некоторые просят доработать или убрать.

Поддержку проекту оказывает Минфин — ранее усилить контроль за пивом поручал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Однако в министерстве отмечают, что поддерживают законопроект только «с условием доработки некоторых его положений ко второму чтению».