РИАМО – 20 дек. Росконтроль проверил качество гороха семи брендов и назвал лучшую продукцию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для проверки был взят горох фирм «6 соток», Bonduelle «Нежный», «Дядя Ваня», «Ашан», EKO, «Просто!» и «Красная цена».

«В итоге только три бренда попали в «зеленую зону»: «6 соток» и «Нежный» получили 70 баллов, «Дядя Ваня» — 67 баллов. Горох у этих фирм полностью соответствует требованиям безопасности и не содержит подсластителей», — говорится в сообщении.

Недостатками гороха этих марок назвали наличие небольшого количества битых зерен, более высокую цену по сравнению с конкурентами. Также у «Нежного» и «Дяди Вани» содержание гороха в банке было меньше, чем указано на этикетке.

Горох «Ашан» и EKO попали в «желтую зону» оценок, которая соответствует тройке. «Ашан» получил 60 баллов — он не соответствует высшему сорту, консистенция мягкая, есть битые зерна, содержание продукции в банке меньше заявленного. Однако эта марка соответствует требованиям безопасности и не имеет подсластителей.

ЕКО с 57 баллами также не соответствует высшему сорту, хотя на этикетке указано обратное. Заливочная жидкость мутная с крахмалистым осадком, в банке есть оболочки зерен, битые зерна, консистенция мягкая, большое содержание соли. Однако продукция соответствует требованиям безопасности.

Продукция марок «Просто!» и «Красная цена» оказалась самой некачественной. Эксперты не поставили ей баллы и не рекомендовали этот товар к покупке.

«Просто!» имеет признаки недоброкачественности, странный вкус и запах, нехарактерный цвет заливочной жидкости. Также эксперты нашли в горохе пестицид пиперонилбутоксид, который в три раза превышает максимально допустимый уровень.

Подобные нарушения нашли и в горохе «Красная цена», но он, в отличие от «Просто!», соответствует требованиям безопасности.