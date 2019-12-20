РИАМО – 20 дек. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила свои глубочайшие соболезнования родным сотрудника Федеральной службы безопасности, убитого в ходе перестрелки в центре Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Минувшим вечером у здания ФСБ в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

«Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ», - сказала Москалькова.

Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе.

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