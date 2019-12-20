РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 дек. В подмосковном Домодедове каждый желающий сможет присоединиться 1 января к забегу обещаний в парке «Елочки», сообщается на официальной странице ПКиО «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

«Дать обещание. Исполнить его. Изменить свою жизнь. Ежегодно 1 января тысячи людей соберутся по всему миру, чтобы пробежать с личными обещаниями. Бежим к своей мечте и цели. Без времени, победителей и проигравших!», – говорится в сообщении.

В 2020 году Домодедово впервые присоединится к этой акции. Регистрация участников начинается в 11:00, начало забега – в 12:00.

Старт будет дан от центральной площади парка. Обязательное условия для участия в забеге – наличие шапочки Деда Мороза.