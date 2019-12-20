РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Соседи «лубянского стрелка» из Подольска, устроившего стрельбу возле здания ФСБ в Москве, рассказали, что он был странным и увлекался стрельбой, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник ликвидирован. Район инцидента был оцеплен, маршруты движения общественного транспорта были изменены.

«Евгений Манюров жил в двухкомнатной квартире с бабушкой и мамой, недавно они сделали ремонт, ни в чем не нуждались. Мы никогда его не видели с женщиной, это нам казалось странным в его возрасте, и увлекался стрельбой, скорее всего был очень одинок», – сказала соседка.

По ее словам, около 02:00 в пятницу в подъезде начался переполох, выставили оцепление, которое сняли около 09:00. Маму и бабушку стрелка увезли спецслужбы.

По информации ряда СМИ, Манюров в темной одежде с автоматом и рюкзаком выстрелил в сотрудника ДПС возле главного здания ФСБ, затем вел перестрелку с силовиками и стрелял по окнам здания на Большой Лубянке. Мотивы устроившего стрельбу неизвестны.

Манюров родился 16 апреля 1980 года. Проживал по на улице Ленинградская, 12. Он был индивидуальным предпринимателем. ИП Манюров занималось консультированием в области права. ИП Манюров Евгений ликвидировали 9 апреля 2015 года по причине прекращения индивидуальной деятельности в связи с принятием им соответствующего решения. Его ИП просуществовало 4 месяца.

Мужчина окончил Академию правосудия, плотно занимался практической стрельбой, участвовал в соревнованиях.

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