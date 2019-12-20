РИАМО - 20 дек. Перед новогодними праздниками Роскачество провело проверку игристых вин, произведенных в России, по результатам которой оказалось, что все образцы имеют высокое качество и хороший вкус, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты приобрели насколько марок российских игристых вин стоимостью до 1 тысячи рублей в сетевых и узконаправленных магазинах. Общее количество образцов составило 94 штуки. Оценка производилась по критериям: вкус, цвет и запах.

«Более двух третей (72%) исследуемых вин получили высокие оценки именитых сомелье», - говорится в материале.

Специалисты Роскачества выдели лучшие вина. Ими оказались российские марки, произведенные в 2018 году, который выдался достаточно сложным для производителей вина.

В списке лучших оказались образцы из Краснодарского края, Крыма и Севастополя, а также бюджетные вина из Дагестана.