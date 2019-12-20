РИАМО - 20 дек. Фирма «Три эс ритейл» заявила о намерении купить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Савеловская», компания планирует построить там гостиницу на 180 номеров площадью около 13,3 тысячи квадратных метров, сообщает газета «Ведомости».

«Три эс ритейл» входит в 3S Property Development, которая на 41% принадлежит старшему сыну генпрокурора России Артему Чайке. Еще 40% – у основателя ульяновского застройщика «Премьера» Руслана Сеюкова», - говорится в материале.

Другая часть принадлежит самой фирме и ее партнеру Александру Китаеву. На данный момент компания 3S Property Development имеет два жилых проекта, которыми являются комплексы «Талисман на Водном», что расположен на Головинском шоссе, и «Талисман на Дмитровском» - на Дмитровском шоссе.

ТПУ «Савеловская» является вторым узлом, купленным компанией Чайки. Первым был ТПУ в Некрасовке. Там компанией будут построены торгово-развлекательный центр на 57 тысяч квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, ледовым дворцом и спортзалами, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

ТПУ «Савеловская» был куплен за 64,9 миллиона рублей. Партнерская компания Colliers International в лице Владимира Сергунина думает, на этом месте лучше построить комплекс с апартаментами, на что будет потрачено 1,2–1,5 миллиарда рублей вместе с отделкой. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая считает, что затраты будут порядка 1 миллиарда рублей.

Так как рядом находится станция метро «Савеловская» и вокзал, покупка апартаментов будет интересна обычным покупателям и инвесторам, которые смогут сдавать апартаменты в аренду. Проект ориентирован на инвесторов, студентов, людей без семьи и для покупающих жилье в качестве второго, считает Литинецкая. Средняя цена таких апартаментов планируется, что будет порядка 240 тысяч рублей за 1 квадратный метр вместе с отделкой, а их продажа займет около 2–3 лет.

По словам руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой, также не исключается строительство гостиницы. Это будет выгодно из-за расположения здания вблизи метро и вокзала. Однако она советует возведения отеля не выше «четыре звезды». С 2019 года аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево идут через станцию Савеловская и через «Москва-сити», поэтому остановка в отеле будет удобной людям, приехавшим в деловой центр.