РИАМО - 20 дек. В Зеленограде ввели в эксплуатацию жилой многосекционный дом на Георгиевском проспекте в 17-ом микрорайоне района Крюково, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Дом находится по адресу: Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 3, 4. Застройщик — ООО «ПрометейСити».

«Общая площадь корпуса 3 – 14 541 квадратный метр. Он рассчитан на 154 квартиры. Общая площадь корпуса 4 – 27 521 квадратный метр. Корпус рассчитан на 336 квартир», — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Дом имеет переменную этажность (13-18 этажей). Отличается высоким уровнем энергоэффективности (А+/А).