РИАМО - 20 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным и близким сотрудника Федеральной службы безопасности, который погиб в ходе перестрелки, произошедшей вечером 19 декабря у здания ведомства в центре столицы.

«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Мэр также поблагодарил бойцов ведомства за оперативную реакцию на чрезвычайную ситуацию.

«Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», - добавил Собянин.

Вечером 19 декабря около здания ФСБ в центре столицы мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>