РИАМО – 20 дек. Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, которого СМИ назвали тем самым человеком, который устроил стрельбу около здания ФСБ в Москве, имел дома арсенал оружия и в последнее время общался по телефону с арабами, сообщает kp.ru.

По информации издания, силовики пришли с обысками в квартиру Манюрова, где он жил с матерью. По месту жительства предполагаемого преступника обнаружили семь единиц оружия, которое было оформлено согласно закону, а также множество патронов и два автоматных магазина. Мать Манюрова рассказала, что в последнее время сын вел себя странно.

«Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», - рассказала мать.

Издание также выяснило, что 39-летний Евгений Манюров учился в Российской академии правосудия, был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в ВШЭ. Ранее мужчина занимался бизнесом, но закрыл его, а потом увлекся стрельбой, участвовал в соревнованиях. В ноябре Манюров стал третьим в дисциплине PCC (карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович отметил, что Манюров прозанимался здесь всего три месяца и стрелял плохо.

«Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка (стрелок на Лубянке был в парке – ред.). Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», - сказал Солович.

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе гражданский, получили ранения. Злоумышленника ликвидировали.

По факту стрельбы на Лубянке СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Расследование ведет центральный аппарат ведомства.

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