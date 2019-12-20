РИАМО - 20 дек. В Москве 25 декабря из-за общероссийской новогодней елки закроют Красную площадь и Мавзолей Ленина, говорится в сообщении пресс-службы ФСО РФ.

«В связи с проведением 25 декабря 2019 года общероссийской новогодней елки допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Проход на Красную площадь будет закрыт для свободного посещения до 18:00. Посетителей будут пускать в Оружейную палату через Боровицкий проход.

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