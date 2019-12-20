РИАМО - 20 дек. Подмосковный Центр опережающей профессиональной подготовки открыли на базе колледжа «Энергия» в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Открывшаяся в подмосковном Реутове образовательная площадка в первый год работы примет на обучение более одной тысячи человек. Студенты смогут получить вторую профессию, а школьники – овладеть первой. Обучение могут проходить жители любого возраста. В настоящее время на платформе центра 24 модульные программы, позволяющие построить 96 образовательных траекторий. Для работы центра было закуплено 143 единицы компьютерной техники, 152 единицы образовательных тренажеров», – говорится в сообщении.

Целью создания центра является формирование системы непрерывного опережающего профессионального обучения граждан и приобретение ими новых профессиональных навыков и компетенций.