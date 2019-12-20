РИАМО - 20 дек. Московская область стала третьей в Национальном туристическом рейтинге – 2019, регион создает свои туристические проекты и открывает информационные центры для путешественников, сообщается на сайте Национального рейтинга.

«В этом году был создан новый комитет по туризму Московской области, который возглавила Наталья Галкина, получившая ранг министра подмосковного правительства. Обновленная команда под ее руководством занялась продвижением проектов «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Помимо уже имеющихся туристско-информационных центров на ж/д вокзалах властями был открыт ТИЦ в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.

В Подмосковье совместно с Тульской областью разработали новый маршрут «Живописный тур», он объединит Серпухов, музей-усадьбу «Поленово» и Тулу.

«По данным руководителя комитета за 2018 год, туриндустрия внесла 212 миллиардов рублей, или 4,9%, в ВРП области», — отмечается в сообщении.

Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург. На четвертом — Краснодарский край, пятерку замкнула Республика Крым.

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