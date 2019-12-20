РИАМО - 20 дек. Почти 70 тысяч жителей подмосковного Реутова прошли вакцинацию от гриппа с начала сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Около 70 тысяч жителей Реутова с начала сентября сделали прививки от гриппа современной «четырехвалентной» вакциной, действующей сразу против четырех штаммов вируса. В распоряжении врачей имеются две их разновидности - «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления до 30 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, при желании пройти вакцинацию необходимо обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком – к врачу-педиатру, которые проведут обязательный осмотр на предмет противопоказаний и направят на прививку.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день вакцинация – единственный надежный способ защититься от гриппа и его последствий.