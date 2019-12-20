РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 дек. Московское областное УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Фикси», согласно которой при проведении электронного аукциона на поставку офисной бумаги в Домодедове, заявку общества отклонили неправомерно, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

УФАС России по Московской области рассмотрело жалобу ООО «Фикси» на действия МКУ городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и МКУ городского округа Домодедово «Дирекция единого заказчика» при проведении электронного аукциона на поставку офисной бумаги А4, класс «А». Согласно жалобе, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку ООО «Фикси» от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Фикси» обоснованной», – говорится в сообщении.

Московское областное УФАС выдало МКУ «Управление капитального строительства» и МКУ «Дирекция единого заказчика» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.