РИАМО - 20 дек. Подмосковью передадут более 34 тысяч квадратных метров площадей в будущем транспортно-пересадочном узле около станции столичного метро «Щелковская», сообщает РИА Новости.

ТПУ строится на месте Щелковского автовокзала, принадлежащего Московской области, но находящегося на территории Москвы. Недвижимость Подмосковью передаст компания «Киевская площадь».

«Мы арендовали землю у города, а с областью подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого вместо прежних 6 тысяч квадратных метров вокзала обязались передать региону более 34 тысяч квадратных метров – собственно саму зону вокзала, плюс некоторое количество торговых площадей», — сказал один из совладельцев компании Год Нисанов.

При этом впоследствии возможен вариант, что власти Москвы выкупят у Подмосковья указанную недвижимость, так как именно мэрия контролирует транспортный поток в столице.

Общая площадь ТПУ на месте Щелковского вокзала составит 150 тысяч квадратных метров. В здании будет шесть подземных и пять надземных этажей.