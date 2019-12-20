РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 20 дек. В Центральном парке культуры и отдыха Люберец в 2020 году планируют установить большую сцену, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В 2019 году в городском округе Люберцы благоустроили несколько парков – Центральный, «Наташинские пруды», Малаховский и парк Сказок. Работы по обустройству парковых и рекреационных зон продолжат и в 2020 году.

«В 2020 году парки получат дополнительные точки притяжения для посетителей всех возрастов. К примеру, в Центральном парке появится новая большая сцена, которая гармонично завершит реконструкцию главной аллеи. Здесь в 2019 году построили большой светодиодный фонтан. Также с этого года в округе реализуется проект по благоустройству парка «Малаховское озеро». Работы в рекреационных зонах будут продолжены», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в парке «Наташинские пруды» появятся колесо обозрения, новые детские и спортивные площадки, скейт-парки, дополнительные объекты развлечения.

В 2020 году планируется приступить к благоустройству еще двух парков.

«Обустроим парк имени Лапса, который победил в народном голосовании на портале «Добродел», и парк «Марусино», чья территория находится в границах комплексной жилой застройки», - отметил Ружицкий.

Также в 2021 году работы по благоустройству проведут в парке «Лесная Опушка» и «Парке Победы». По итогам проведения работ в городском округе Люберцы появятся комфортные парковые и рекреационные зоны.