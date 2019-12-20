РИАМО - 20 дек. В районе Марьино Москвы накануне около фитнес-клуба был найден мужчина с огнестрельными ранениями, которого госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Раненного мужчину нашли около фитнес-клуба 19 декабря в 15:18 по адресу: улица Братиславская, дом 18 корпус 1. Пострадавшего наряд скорой помощи отвез в больницу.

«Он был госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра», - рассказал собеседник агентства.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело.