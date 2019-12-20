РИАМО - 20 дек. О четырех главных методах угона машины в Москве рассказали в Главном управлении МВД РФ по столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Правоохранители поделились, что самый часто встречающийся способ угона – это отключение сигнализации при помощи электронных приспособлений и вскрытие двери автомобиля.

«В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее сленговое название «длинная рука» или «удочка», - говорится в сообщении.

Второй по распространенности способ — открытие дверей с помощью механического воздействия.

Иногда мошенники подменяют оригинальный ключ дубликатом. В Интернете злоумышленники ищут объявление о продаже авто, узнают о противоугонной системе машины, после чего взламывают. Или встречаются с хозяином автомобиля и подменяют настоящий ключ на дубликат, или просто крадут его.

Еще угонщики часто вызывают эвакуатор, предоставляя поддельные документы на машину.

Обычно преступники тщательно планируют угон и хорошо подготавливаются к делу.

В столице самые угоняемые машины - Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. С начала этого года в Москве было украдено более 1,7 тысячи авто, однако эта цифра на 25,1% меньше, чем в прошлом году за это же время.