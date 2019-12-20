РИАМО - 20 дек. Чтобы хорошо себя чувствовать зимой, когда световой день становится коротким, необходимо подстроиться под свои биологические ритмы, также организм поддержат обильное питье и витамины, сообщил РИАМО участковый врач-педиатр в сельской местности районной больницы №2 Одинцовского городского округа Павел Бережанский.

Специалист пояснил, что сейчас, помимо короткого светового дня, на самочувствие влияет колебание температуры от плюсовой к минусовой. Это сказывается на гормональном статусе и биологических ритмах, люди становятся менее энергичными.

«Самая главная задача - знать свои биологические ритмы, в том числе, в какое время самая лучшая продуктивность, это раз. Вторая задача, скорее даже помощь организму – это обильное питье, которое поддерживает гомеостаз», - сказал Бережанский.

Также он отметил, что еще осенью необходимо было начать адекватную витаминную терапию. Однако подбирать препараты следует вместе с врачом, так как каждый витамин и микроэлемент решает свою задачу.

«Если у человека проблемы с нервной системой, то это витамины группы В. Если у него проблемы с гормонами, то тогда нужны микроэлементы, кальций. Если с кроветворной системой - тогда фолиевая кислота и другие витамины», - сказал Бережанский.

Он подчеркнул, что зимой пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями врач может скорректировать дозы принимаемых лекарств.

«Иногда гипертоникам, когда ритмы сбиваются, приходится увеличивать количество препаратов. У кого возникают почечные отеки, опять же надо увеличивать количество препаратов», - пояснил специалист.

По его словам, невозможно переборщить только с витамином С. Но и его следует принимать после консультации с врачом.

«Если заболеваете, то витамин С можно смело в дозе 1 тысячи миллиграммов принимать всем. Но все же я бы рекомендовал советоваться с врачом, а не самостоятельно его принимать», - заключил Бережанский.