РИАМО - 20 дек. Электроснабжение девяти населенных пунктов подмосковного городского округа Щелково было прервано минувшей ночью из-за обрыва электропроводов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 22:35 минувшего четверга, 19 декабря, оператор Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Щелково сообщил в МЧС об отключении электроснабжения в девяти населенных пунктах - деревнях Аксеново, Еремино, Маврино, Костыши, Горбуны, Шевелкино, Мишнево, Протасово, Булаково.

«В результате обрыва электропроводов прервано электроснабжение девяти населенных пунктов, 277 частных домов с населением 685 человек (в том числе 85 детей)», - говорится в сообщении.

Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Восстановить электроснабжение всех девяти населенных пунктов в полном объеме удалось в 05:30 пятницы.

Накануне подмосковные энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного порывистого ветра.