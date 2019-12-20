РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Инспекторы ГИБДД совместно с координатором проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Владимиром Беловодским провели на акции по профилактике дорожного травматизма викторину для детей на знание ПДД, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Мероприятие в формате игры прошло по адресу: улица Звуковая, дом 3.

«В целях сокращения количества ДТП с участием детей и предупреждения дорожно-транспортного травматизма до 12 января 2020 года в Люберцах проводится комплексное мероприятие «Зимние каникулы» совместно с местным отделением партии «Единая Россия». Детям в формате игры рассказали о самых часто нарушаемых правилах дорожного движения, а также проверили их знания основ ПДД», - сказал Беловодский.

Организаторы сделали акцент на наличии на одежде детей световозвращающих элементов. Специальные нашивки на куртке и рюкзаке позволят водителю с большей вероятностью заметить маленького пешехода в темное время суток. После игры всем детям вручили такие нашивки.

«Проект «Единой России» «Безопасные дороги» проводит в этом направлении большую работу, но, прежде всего, это задача родителей – прививать своим детям культуру поведения на дорогах», - заключил Беловодский.