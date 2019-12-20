РИАМО - 20 дек. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека назвал происшествие у здания ФСБ в Москве на Большой Лубянке угрозой российскому обществу, сообщается на официальном сайте СПЧ.

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник ликвидирован.

«Считаю такие акты проявления экстремизма прямой угрозой всему российскому обществу. В ответ на это оно всегда сплачивалось и вместе преодолевало вызовы. Когда происходят такие атаки, удар принимают на себя сотрудники силовых служб. Спасибо за вашу работу. Уверен, что акты насилия в любом проявлении не могут быть оправданы», — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Совет принес соболезнования семье погибшего и пострадавшим. Фадеев выразил надежду, что следствие в кратчайшие сроки выяснит обстоятельства и мотивы случившегося, а пострадавшие и семья погибшего получат компенсации.

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