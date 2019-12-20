РИАМО - 20 дек. Предварительно установлено, что стрельбу около здания ФСБ в центре Москвы открыл Евгений Манюров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе гражданский, получили ранения. Злоумышленник ликвидирован.

«Согласно информации из открытых источников, Манюров проживал в столице и являлся гражданином РФ. В 2014-м им было зарегистрировано ИП в Московской области, однако на сегодняшний день фирма ликвидирована», - отмечает издание.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что у нападавшего был охотничий карабин «Сайга», взрывных устройств у злоумышленника не обнаружили.

Также силовик уточнил, что пострадавшее гражданское лицо получило легкое ранение ноги.

Ранее по факту стрельбы на Лубянке СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Расследование ведет центральный аппарат ведомства.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>