РИАМО - 20 дек. Анонимно поступившая информация о минировании зданий международных аэропортов Шереметьево и Домодедово не подтвердилась, взрывных устройств в воздушных гаванях не обнаружили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром 19 декабря сменный директор аэропорта Шереметьево и сменный директор аэропорта Домодедово передали спасателям информацию о минировании объектов, поступившую на электронную почту Хорошевского суда Москвы.

«Эвакуация не проводилась. Сотрудниками службы безопасности проводился обход и обследование зданий аэропортов на обнаружение бесхозных и подозрительных предметов. Аэропорт Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме», - отмечается на сайте.

После осмотра информация о минировании объектов не подтвердилась. В аэропорту Домодедово решили продлить специальные мероприятия по обеспечению безопасности на сутки.