РИАМО - 20 дек. В Ленинском округе на Расторгуевском шоссе произошла дорожная авария с участием маршрутного такси и трактора дорожной службы, в ДТП пострадали шесть человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 09:40 19 декабря от очевидца поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля по адресу: городской округ Ленинский, Расторгуевское шоссе, поворот на поселок Боброво.

«В результате нарушения правил дорожного движения, произошло касательное столкновение маршрутного такси Mercedes Sprinter, следовавшего по маршруту «Видное – метро «Аннино» и трактора дорожной службы. В маршрутном такси находилось 17 человек», - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали 6 человек, все от госпитализации отказались, их отправили на амбулаторное лечение.

В результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива нет. Возгорание не последовало.