РИАМО - 20 дек. Движение транспорта восстановили на улице Большая Лубянка в центре столицы после инцидента со стрельбой у здания ФСБ, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
Вечером 19 декабря около здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник ликвидирован. Район инцидента был оцеплен, маршруты движения общественного транспорта были изменены.
«Открыто движение по улице Большая Лубянка», - говорится в сообщении.
В микроблоге «Мосгортранса» добавляется, что в настоящее время городской транспорт в центре Москвы курсирует по привычным маршрутам.
Теракт в центре Москвы: главные подробности перестрелки в приемной ФСБ>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии