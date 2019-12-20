РИАМО - 20 дек. Движение транспорта восстановили на улице Большая Лубянка в центре столицы после инцидента со стрельбой у здания ФСБ, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник ликвидирован. Район инцидента был оцеплен, маршруты движения общественного транспорта были изменены.

«Открыто движение по улице Большая Лубянка», - говорится в сообщении.

В микроблоге «Мосгортранса» ‏добавляется, что в настоящее время городской транспорт в центре Москвы курсирует по привычным маршрутам.

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