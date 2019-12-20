РИАМО – 20 дек. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров в дачном доме в поселке Новый быт городского округа Чехов, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 06:04 19 декабря от очевидца поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Чехов, поселок Новый быт, дом 10.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дачного дома по всей площади – 150 квадратных метров. В 06:50 локализация пожара на площади 150 квадратных метров; в 07:20 ликвидация открытого горения; в 10:20 полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.