РИАМО - 20 дек. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» пресекли деятельность подпольного игорного клуба, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что игорное заведение находилось на первом этаже нежилого здания, расположенного на Торфобрикетной улице, работало законспирировано, без вывесок, преимущественно в ночное время. По периметру дома велось видеонаблюдение. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В момент проверки в помещении находились посетители и сотрудники казино. Правоохранительные органы обнаружили и изъяли 36 игровых автоматов.

По подозрению в организации азартных игр вне игорной зоны была задержана 36-летняя местная жительница. Женщине выдали подписку о невыезде.