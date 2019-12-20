РИАМО - 20 дек. Никто из бойцов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, задействованных в операции на Большой Лубянке в Москве, не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Вечером 19 декабря около здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленник ликвидирован. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«После получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», - говорится в сообщении.

На месте происшествия росгвардейцы организовали оцепление. Также бойцы обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории. Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет.

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