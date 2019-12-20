РИАМО - 20 дек. Специалисты включили предметы интерьера и антиквариата, а также архитектурные решения гостиницы «Националь» в Москве в перечень элементов, которые формируют уникальный облик здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что первая реставрация гостиницы была предпринята в начале 1930-х: чтобы вернуть некогда фешенебельной гостинице статус, номера обставляли мебелью, реквизированной из дворцов и особняков знати десятилетием раньше.

«Затем в 1960 году здание было принято под госохрану, а в середине 1990-х прошла масштабная реставрация, в ходе которой было выявлено множество оригинальных деталей декора и отделки — благодаря этим открытиям удалось разработать подробный перечень всех особенностей памятника, которые легли в основу предмета охраны «Националя», — добавил Емельянов.

Под охраной государства теперь находится майоликовое панно с индустриальным сюжетом 1930-х годов, а также четыре майоликовых панно «Времена года». Последние работы выполнены 1901–1903 годах в Абрамцевских мастерских предположительно керамистами Сергеем Чехониным и Александром Головиным по рисункам Павла Кузнецова.

Кроме того, в предмет охраны включили ажурные створки ворот проездных арок, козырек парадного входа с медальоном, боковые фигурные кронштейны с головами грифонов, решетки обрамления окна второго этажа над козырьком, ограждения балконов и крыши. В этот же список вошли материалы отделки фасадных поверхностей 1903 года. В их числе — облицовка гранитными плитами цоколя, накладной декор в оформлении парадного подъезда, штукатурка с окраской, облицовочный кирпич, пилоны, столбы, лестницы и межуровневые ступени.

«Из предметов интерьера особым статусом наделили вестибюль главного входа, лестничные клетки парадной лестницы и отдельные элементы исторических номеров гостиницы. Также отметили декоративную отделку, художественные росписи потолков и стен банкетных залов «Суздаль» и «Кострома» (выполнены в 1970-е годы), витражи, камины и осветительные приборы начала XX века. Кроме того, отдельным приложением к предмету охраны идет опись предметов антиквариата. Они находятся на государственном учете и в ведении собственника здания», - отмечается в материале.

С момента утверждения предмета охраны любые ремонтные или реставрационные работы в гостинице будут проводиться с учетом перечня всех ценных элементов.

Гостиницу «Националь» построили на месте доходного дома по инициативе правления Варваринского акционерного общества домовладельцев. Архитектор Александр Иванов разработал проект шестиэтажного здания и руководил строительством. Торжественное открытие состоялось в 1902 году, а в 1903 году сюда заселились первые жильцы.

Изначально гостиница называлась «Национальная». На фасадах было много лепнины с элементами стиля модерн. Не менее пышно были отделаны и обставлены 160 номеров. Здесь селились богатые купцы, крупные промышленники, иностранные дипломаты. В разное время тут бывали Федор Шаляпин, Николай Римский-Корсаков и Иван Бунин.

В 1918 гостиницу национализировали и превратили в 1-й Дом Советов. После возвращения столицы в Москву в номерах поселились члены советского правительства. Здесь жили Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Лев Троцкий, Иосиф Сталин.

Сейчас здание «Националя» — объект культурного наследия федерального значения. С 1960 года оно охраняется государством.