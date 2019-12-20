РИАМО – 20 дек. За 11 месяцев 2019 года объем принятых платежей за коммунальные услуги, совершенных с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов «Почты России» в Подмосковье, увеличился более чем на 50%, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

В денежном выражении общая сумма платежей выросла до 29 миллионов рублей с 19 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года.

«Стоит отметить, что впервые в этом году МПКТ использовались и в столице, на территории новой Москвы. С начала использования МПКТ с апреля по ноябрь 2019 года общая сумма платежей за коммунальные услуги составила более 357 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

«Почта России» расширила перечень услуг, которые предоставляют сотрудники предприятия с использованием МПКТ. В 2019 году на базе мобильных почтово-кассовых терминалов были запущены три новых сервиса: продажа товаров народного потребления, оформление подписки и доставка мелких пакетов. Оказанием услуг на дому в текущем году воспользовались более 10 миллионов россиян.

«Развитие современных сервисов для клиентов – это часть комплексной программы «Почты России» по повышению качества обслуживания. Особенно эта услуга востребована в сельской местности, где почтальон, как правило, является проводником всех основных социальных функций», - отметил член правления, заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков.

«Почта России» запустила проект по оснащению почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами (МПКТ) в 2015 году. Устройства работают на базе платформы Sailfish Mobile OS RUS, входящей в реестр отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день ими оснащено более 24 тысяч сотрудников во всех регионах страны.